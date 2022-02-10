لتدريب باريس؟ زيدان يجهز جهازه المساعد القديم

كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، بدأ في تجهيز جهازه الفني المساعد، أثناء فترته مع الميرينجي وتواصل معهم خلال الفترة الماضية.

وارتبط المدرب الفرنسي، بتدريب باريس سان جيرمان، في حال فشل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي للفريق الباريسي، في مهمته بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن زيدان بدأ في تجميع جهازه الفني المساعد أثناء فترته مع ريال مدريد، تحسبًا للانضمام لتدريب باريس سان جيرمان، في حال رحيل المدرب الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالفعل تواصل زيدان، مع مساعده السابق ديفيد بيتوني، بالإضافة إلى بعض من أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب الفرنسي.

ووفقًا للتقرير الصحفي فإن رغبة زيدان الأولى في الوقت الحالي هي الاستمتاع بوقته في العاصمة الإسبانية مدريد، ولكنه قد يوافق على العرض الباريسي إن وصل له.

وفي سياق متصل أكدت "موندو" أنه من الأسباب التي قد تجعل زيدان يرفض العرض الباريسي، هو أن يأمل في تدريب منتخب فرنسا، خلفًا للمدرب الحالي ديدييه ديشان، ويسعى للانتظار عقب نهاية مونديال قطر ويرى ماذا يقرر الاتحاد الفرنسي.