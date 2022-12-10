لتخليد اللحظة .. مشجع أرجنتيني يوشم سُباب واحتفال ميسي!

يبدو أن كرة القدم هي داء الشعوب الحقيقي!

الجنون هي كلمة لا يمكنها أن تعبر عن حقيقة الوضع في الشارع الرياضي الأرجنتيني هذه الأيام في ظل التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر حاليًا.

آخر صيحات ذلك الجنون تمثلت في وشم أحد الجماهير لاحتفال ميسي أمام مقاعد بدلاء منتخب هولندا على قدمه بعد أن سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

الوشم تضمن كذلك سُباب ليونيل ميسي للمهاجم الهولندي فاوت فيخورست أثناء إجراء الأرجنتيني لمقابلة صحفية مع قناة "تي واي سي".

وكان ميسي قد قاد الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب هولندا بركلات الترجيح رغم العودة الدرامية للطواحين في النتيجة في الدقائق الأخيرة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين ستلعب أمام كرواتيا في نصف النهائي بينما تخوض فرنسا نصف النهائي الآخر أمام المغرب.