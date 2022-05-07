لتحقيق الرباعية؟ كلوب يكشف السبب الحقيقي وراء تجديد تعاقده!

كشف يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن الأسباب التي جعلته يمدد تعاقده مع نادي الريدز.

حيث كان ينتهي عقد الألماني في عام 2024، قبل أن يمدده لعامين إضافيين، منذ أيام، في إعلان نشره النادي قام بعمله كلوب بنفسه.

فيما تحدث يورجن عن علاقته مع اللاعبين وتقديره لهم، وكذلك المشجعين الذي أعطوا الألماني راحة كبيره له في المدينة جعلته يتعلق بها.

حيث قال كلوب: "ليس هناك سر حول حب هذا المكان، يتركز هذا الاتصال بشكل كبير على الناس، واللاعبون عامل كبير في هذا، إنهم فقط مجموعة الأولاد الأكثر روعة، من الأكبر إلى الأصغر، يلهمونني كل يوم بمواهبهم".

وواصل: "بصفتك مديرًا أو مدربًا، فأنت دائمًا جيد عندما يكون فريقك جيدًا، فلقد كنت محظوظًا في مسيرتي المهنية للعمل مع بعض الفرق الرائعة وأن أكون جزءًا من غرف تبديل الملابس الرائعة مع ماينز ودورتموند، فلا يقتصر الأمر على كونهم رائعين بالكرة عند أقدامهم أو في أيديهم فقط بل أكثر من ذلك".

وأضاف: العمل معهم يعد امتيازًا، هم السبب في أننا نستمتع بهذه التجارب الرائعة معًا، إنه مشابه جدًا لموظفي النادي المذهلين لدينا، هؤلاء هم الرجال الذين يدعموننا، فيضعوننا على ظهورهم ويحملوننا عندما نحتاجهم".

وأردف: "بالطبع لا أستطيع التقليل من شأن مؤيدينا، السند الذي لدينا هنا شيء لم أكن أتخيله. إنه أصيل وحقيقي، فيبدو أننا نقدر أنفسنا حقًا وهذا ليس خاصًا بي فأنا مجرد جزء صغير منه، إنه الفريق والموظفون ككل، نحن نؤمن بما نقدمه ونأخذ الطاقة من بعضنا البعض".

واختتم: "بصفتك مدربًا، لا يمكنك أبدًا تقديم وعود بالنجاح، فهذا غير ممكن، وينطبق ذلك على ما تبقى من هذا الموسم أيضًا، فلا نعرف ما الذي سيحدث مع المسابقات التي نظل نشطين فيها، ولكن يمكنك أن تفعل كل شيء في حدود قدراتك للتأكد من أننا على الأقل نلقي كل ما لدينا في ذلك".

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