لتحسين مركزه .. بشكتاش يطلب إلغاء نتائج غازي عنتاب وهاتاي سبور بعد زلزال تركيا

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش قد طلب من الاتحاد التركي لكرة القدم أن يلغي كافة نتائج مباريات الثنائي غازي عنتاب وهاتاي سبور من الموسم الجاري في الدوري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، والتي أكدت أن النادي قد أرسل خطابًا للاتحاد التركي طالبه فيه أن يعتبر الفريقين لم يشاركا في البطولة من الأساس لهذا الموسم.
وكانت تقارير قد أكدت أن الثنائي قد تقدما بطلبات للانسحاب من البطولة خلال الموسم الجاري بعد الزلزال المدمر الذي كان قد تعرضت له تركيا في الأسبوع الماضي.
وكان بشكتاش قد عانى خلال الدور الأول من نتائج سلبية أمام الفريقين حيث خسر من هاتاي سبور بهدفين لهدف وتعادل مع غازي عنتاب بهدف لمثله.
جدير بالذكر أن بشكتاش يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي بفارق نقطة وحيدة عن مراكز البطولات الأوروبية التي تبدأ من المركز الثالث.
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