لتجنب مجموعة نارية في يورو 2024 .. حسابات معقدة أمام إيطاليا قبل لقاء أوكرانيا

المنتخب الإيطالي أمامه فرصة وحيدة لتجنب الوقوع في مجموعة حديدية في يورو 2024

يحتاج المنتخب الإيطالي إلى نقطة واحدة فقط، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى يورو 2024، وذلك قبل مواجهة المنتخب الأوكراني مساء يوم الإثنين.

المنتخب الإنجليزي حسم المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة، بينما يتصارع إيطاليا وأوكرانيا على المركزين الثاني والثالث، حيث يتساويان برصيد 13 نقطة.

وأمام المنتخب الإيطالي العديد من السيناريوهات من أجل التأهل إلى يورو 2024، ولكن الأهم هو النظر إلى قرعة يورو 2024 التي قد تكلف إيطاليا الوقوع في مجموعة نارية.

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الفوز على أوكرانيا سيجعل المنتخب الإيطالي يرتقي من التصنيف الرابع إلى الثالث في قرعة يورو 2024، ولكن التعادل سيجعله يقع في التصنيف الرابع، وبالتالي سيقع في مجموعة قوية جدًا.

ولكن هناك سيناريو ثالث، وهو خسارة إيطاليا أمام أوكرانيا، سيجعل الأخير يتأهل إلى يورو 2024، ولكن الأزوري سيدخل في التصفيات النهائية، وستكون المواجهات بين إيطاليا وإستونيا وبولندا وويلز، هذا بجانب احتمالية تواجد كرواتيا.

وفي حالة تأهل إيطاليا عن طريق المباريات الفاصلة، سيقع الأزوري في التصنيف الرابع، الذي سيجعله في مجموعة قوية جدًا في يورو 2024 الذي سيقام في ألمانيا العام المقبل.