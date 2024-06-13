"لا يوجد لاعب عاطل بعد الآن" .. مفاجأة تاريخية من رابطة السعوديين!

قرر جديد من رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين..

قرر مجلس إدارة رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، تنظيم مبادرة تاريخية تجاه اللاعبين غير المقيدين للأندية، في الموسم الصيفي المقبل.

وأسفرت الجمعية العمومية لرابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، في اجتماعها غير العادي، خلال شهر نوفمبر 2023، عن تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث قرر المجلس بالإجماع على تسمية كل من محمد السهلاوي رئيسًا، وموسى الشمري نائبًا للرئيس، وعبد الملك الخيبري مشرفًا ماليًا، مع عضوية كل من صفوان المولد ومناف أبو شقير وناصر القحطاني وحسن معاذ.

وذكر الإعلامي خضير البراق، أن رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين، دشنت وسم "معسكر الرابطة الصيفي"، وقررت إقامة معسكر تدريبي لأعضائها من اللاعبين الذين لم يتعاقدوا - حتى الآن - مع أندية خلال الموسم، ليكونوا جاهزين للتعاقد.

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وناقش المجلس، خلال اجتماعه الأول، الهيكلة التنظيمية وتشكيل اللجان الخاصة بالرابطة، حيث وافق على تعيين مشاري المقبل، مديرًا تنفيذيًا للرابطة، كما أوصى المجلس بوضع خطط وورش عمل لتعزيز وعي اللاعبين بأهمية دور الرابطة، والتأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للاعب لتكون الرابطة حلقة وصل بينه وبين جميع الروابط والاتحادات المحلية والإقلية والقارية والدولية، للنهوض بلعبة كرة القدم، وفق مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأكد مجلس الإدارة على استقلالية الرابطة وفق الأنظمة والقوانين التي حددتها منظمة رابطة اللاعبين العالمية FIFPRO، وتحت نظام أساسي وجمعية عمومية.