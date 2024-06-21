"لا يوجد شيء يلعب لأجله".. سباليتي ينفجر في نجم إيطاليا!

المدرب الإيطالي لم يستطع التحمل

انفجر لوشيانو سباليتي غضبًا خلال مباراة إيطاليا و إسبانيا التي خسر فيها منتخبه بهدف نظيف أمام الإسباني سجله كالافيوري خطأ في مرمى جيانلويجي دوناروما.

لكن إسبانيا امتلكت السيطرة بالطول والعرض طيلة 90 دقيقة، ولولا التألق الكبير من حارس باريس سان جيرمان، لكانت النتيجة عريضة بشكل أكبر.

وقال سباليتي في تصريحات بين شوطي مباراة إيطاليا وإسبانيا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "جورجينيو عليه أن يكون هناك ويفتك الكرة، بخلاف ذلك لا يوجد شيء يجعله يلعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل كان أول قرارات سباليتي في الشوط الثاني إخراج جورجينيو وإشراك بريان كريستانتي بدلًا منه، تغيير لم يؤت مردودًا كبيرًا على كل حال.

جورجينيو هو واحد من أهم لاعبي الآتزوري في السنوات الأخيرة، وكانت من أهم أسباب فوز إيطاليا بلقب يورو 2020.