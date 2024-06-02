"لا يهمه سوى مصلحته" .. جمهور النصر يُحدد ضحية "الموسم الصفري" الجديدة ويُطالب بطرده

الضحية الأولى كان الرئيس مسلي آل معمر

خرج النصر بموسم صفري على الصعيد الرسمي في 2023-2024، إذ لم يفز سوى بالبطولة العربية وهي غير رسمية، فيما خرج من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال وحل ثانيًا في جدول ترتيب دوري روشن.

الرئيس مسلي آل معمر كان ضحية هذا الإخفاق الأولى، حيث تقدم باستقالته بعد الخروج أمام العين من دوري الأبطال، ولكن هذا لم يكن كافيًا للجمهور فيما يبدو، إذ وجهوا سهامهم تجاه رجل آخر ودشنوا هاشتاج عبر منصة إكس للمطالبة بطرده.

هذا الرجل هو الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنصر، والمتهم من الجمهور بأنه أحد أهم أسباب الفشل الذريع هذا الموسم، ولذا دشن النصراويون اليوم الأحد هاشتاج بعنوان "اطردوا فينجا من النصر" للمطالبة بإقالته من منصبه.

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وبرر المشاركون في الهاتشتاج مطلبهم بفشل فينجا في جميع الملفات التي أوكلت له خلال الموسم، وقد قال أحدهم أنه يُفضل مصالحه الشخصية فقط وكاد يتسبب برحيل أيمن يحيى، كما منح الثقة للحكم السعودي وكذلك عمل على توظيف مواطنيه في النادي بغض النظر عن جودتهم.

يُشار إلى أن النصر عين مؤخرًا فرناندو هييرو مديرًا رياضيًا للنادي وسيكون مسؤولًا عن جميع الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق الأول، خاصة التنسيق مع الجهاز الفني والتعاقدات الجديدة.