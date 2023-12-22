جماهير النصر تستفز عبد الرزاق حمد الله على طريقتها

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توعدت جماهير نادي النصر، النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قلب هجوم الاتحاد، قبل كلاسيكو المملكة الكبير بين الفريقين.

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النصر يواجه الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء القادم، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحلي 2023-2024.

ورددت جماهير العالمي، بعد نهاية مباراة فريقهم أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة؛ هتافات: "هاتوا البكاية.. هاتوا البكاية"؛ في إشارة إلى حمد الله.

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النصر كان قد فاز على الاتفاق (3-1)، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ليعزز وصافته لجدول الترتيب.

يذكر أن حمد الله مثّل النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد؛ وسط العديد من القضايا بين الطرفين "محليًا ودوليًا".

جدير بالكر أن أنباء ترددت في الفترة الأخيرة، عن تفاوض النصر والمهاجم المغربي؛ من أجل توقيع اتفاقية صلح بينهما؛ لإغلاق القضية أمام المحكمة الرياضية "كاس"، بشكل رسمي.

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