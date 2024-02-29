"لا يهمني ماضيه".. خافيير تيباس يشجع برشلونة على ضم نجم مانشستر يونايتد!

رئيس رابطة الليجا يتحدث عن واحد من أهم اللاعبين إثارة للجدل

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي في الوقت الراهن.

وسئل تيباس على هامش مشاركته في قمة "فايننشيال تايمز" للأعمال في كرة القدم عن إمكانية اتخاذ خطوة دائمة بالنسبة لجرينوود، الذي يتألق هذا الموسم مع خيتافي.

وسجل جرينوود 7 أهداف ومنح 5 تمريرات حاسمة برفقة خيتافي، الأمر الذي لا يستطيع أي متابع تجاهله في الوقت الراهن، وتفيد التقارير بأنه يجذب إليه أنظار كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تيباس: "إنه يؤدي بشكل جيد في خيتافي كلاعب وآمل أن يستمر في النجاح وأن يستمر في البقاء بكرة القدم الإسبانية لأن هذا دائمًا جيد بالنسبة لنا".

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وأضاف: "إنه لاعب آخر لديه أشياء تخص الماضي، لكن الماضي لا يمكننا فعل أي شيء حياله، لقد كان بريئًا ولم تتم إدانته، لا يمكننا أن نكون قضاة على كل شيء، إذا فعلنا ذلك، فلن يكون لدينا أي فريق!".

وأردف: "أنا محامٍ، لذا من المهم أن أقول إنه لم تتم إدانته. تمت تبرئته هنا (في المملكة المتحدة). هل كان ينبغي علينا إعادة فتح القضية في إسبانيا؟ هل أعرف القضية بتفصيل كبير؟ لا.. لم تتم إدانة جرينوود، لذلك لا أهتم".