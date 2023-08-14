"لا يهمنا!" .. نجم النصر يستقبل اقتراب نيمار من الهلال بطريقته

البرازيلي يقترب أكثر من أي وقت مضى من الهلال، لكن هناك من لديه رسالة له من النصر..

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الجميع يترقب إعلان الهلال السعودي انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا، لصفوفه خلال الساعات المقبلة، لكن هناك من لا يبالي رغم ضخامة الصفقة.

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التقارير تتحدث عن اتفاق تم بالفعل بين الزعيم والبرازيلي، في ظل رغبة الأخير في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد صراع مع نادي برشلونة الإسباني، لكن معاناة الأخير من أزمة مالية، ساهمت في اقتراب نيمار من دوري روشن السعودي.

لكن لمحمد آل فتيل؛ لاعب النصر، رأي خاص، رغم إشادته بالصفقة إلا أنه أصر على التأكيد على أن فريقه لا يهتم بما يحدث في صفوف جاره.

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لاعب العالمي قال، خلال تصريحاته لإحدى القنوات البرازيلية: "نيمار إضافة كبيرة، له اسمه، وبالطبع هو إضافة كبيرة للهلال والدوري السعودي.

"لكن كنادي النصر لا يهمنا ما يحدث في أي فريق، نركز في نفسنا فقط، وسنقدم ما في وسعنا لإرضاء جماهيرنا".

يذكر أن تصريحات آل فتيل جاءت عقب هزيمة النصر أمام الاتفاق بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد، بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره في دوري روشن السعودي 2023-2024م، بينما كان الزعيم قد انتصر قبلها أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة نفسها.

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