لا ينسون أسطورتهم .. تشافي ولابورتا يُهنئان ميسي عقب الفوز بكأس العالم

"العدالة التاريخية" .. تهنئة برشلونة لميسي بكأس العالم.

حضر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة وجوان لابورتا رئيس النادي العرض الأول للمسلسل الوثائقي "برشلونة.. حقبة جديدة"، من إنتاج أمازون برايم فيديو ونادي البلوجرانا.

واستغل رئيس البرسا الفرصة لتهنئة ليونيل ميسي بعد فوزه بكأس العالم 2022 قائلًا: "إنه يستحقها هو الأفضل في كل العصور، هذه عدالة تاريخية".

وأضاف: "كنا سنكون سعداء إذا فاز كل من كوندي وديمبيلي بها، لكنني أعتقد أن مسيرة ميسي ستُعترف بكأس العالم التي سعى إليها كثيرًا وكانت الرغبة المشتركة لنا جميعًا نحن الذين يحبونه، ونحن ممتنون لكل ما قدمه لنا".

بينما قال تشافي لقناة برشلونة التلفزيونية: "لقد كانت مباراة نهائية استثنائية، واحدة من أفضل المباريات التي شاهدتها في حياتي".

وأضاف: "الأرجنتين كانت أفضل واستحقت ذلك، أنا آسف لديمبيلي وكوندي، يجب أن نهنئ ميسي، ليو هو أفضل لاعب في التاريخ وهو صديقي، ولا يجب أن تنقص كأس العالم مسيرته".

ميسي نجم برشلونة السابق، ومهاجم باريس سان جيرمان ساهم في حصول الأرجنتين على كأس العالم 2022 بعد التغلب على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الترجيح (4/2).