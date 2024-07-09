"لا يمكن لمتورط في التلاعب أن يدير تلك المباريات".. ساوثجيت: لم أتحدث مع بيلينجهام بشأن "حكم مواجهة هولندا"!

ماذا قال مدرب إنجلترا؟

تحدث جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن مواجهة هولندا غدًا الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في نصف نهائي يورو 2024.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لم يتحدث مع جود بيلينجهام عن حكم المباراة الألماني فيليكس زواير، الذي تورط نجم ريال مدريد في أزمة سابقة معه أثناء ارتدائه قميص دورتموند.

وكان بيلينجهام قد هاجم زواير عام 2021 بعد إحدى المباريات أمام بايرن ميونخ، قائلًا: "لا يمكن لحكم كان متهمًا بالتلاعب في النتائج أن يدير مثل تلك المباريات، ماذا تتوقعون منه؟"، ما تسبب في تغريمه بمبلغ 40 ألف يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ساوثجيت: "لم أتحدث إلى جود حول هذا الموضوع، أعتقد أن الجميع يعرف كيف يتعامل مع الحكام باحترام تام، أعرف كيف يدير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برنامج الحكام وهم يقدرون الطريقة التي تصرفنا بها معهم، وهذا مهم للمباراة، لست قلقًا بشأن الحكم".

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تغييرات في مواجهة هولندا، أوضح: "هناك أسباب مختلفة لإجراء تغييرات، قمنا بتبديل في الشوط الأول بإحدى المباريات، لكن ليس لدينا أي أفكار مسبقة، جميع لاعبي فريقي يدخلون هذه المباراة في حالة جيدة، وسنواصل تقييم اللاعبين قبل صافرة البداية".

وعن تأخر وصول بعثة هولندا إلى دورتموند، علق: "لا أرى أي تأثير على المباراة. المباراة ليست حتى الساعة التاسعة مساء الغد، أنا متأكد أنهم سيتناولون العشاء الليلة عند وصولهم".