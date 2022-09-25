"لا يمكن تطبيق نجاح موسيماني في مصر مع الأهلي السعودي"

هل يتمكن موسيماني في انتشار الأهلي والعودة به إلى دوري المحترفين

أشاد الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، بتعاقد النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مشيرًا إلى أن الوضع مع الراقي مغاير تمامًا عما كان عليه في مصر.

لماذا لا يمكن تطبيق نجاح موسيماني في مصر بالسعودية؟

عبد القادر نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن تعاقد الأهلي مع موسيماني نجاح للإدارة في إحضار اسم كبير، ولكن لا يمكن تطبيق نجاحه الذي حققه مع الأهلي المصري.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "التعاقد مع موسيماني نجاح للإدارة في إحضار اسم كبير وصاحب تجربة ثرية، لكن لا يمكن تطبيق نجاحاته مع الأهلي المصري على ما سيفعله مع الأهلي السعودي".

واختتم عبد القادر تغريدته موضحًا: "الأدوات وجودة اللاعبين مختلفة خلال الفترة الحالية تحديدًا، ونتمنى له التوفيق دون مبالغة نقدًا أو مدحًا".

الأهلي يُعلن عن التعاقد مع موسيماني

أعلن النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن التعاقد مع بيتسو موسيماني؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، ليقود الفريق.

موسيماني سيقود تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، حيث تولى المدرب الوطني يوسف عنبر المسؤولية بشكل مؤقت بعده.

وقاد المدرب الجنوب إفريقي النادي الأهلي المصري، لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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