"لا يمكنه لمسها" .. مانشستر يونايتد يغيظ جماهير سيتي بعد الديربي بتسلل راشفورد!

الأغنية الشهيرة تحولت لصراع بين مانشستر يونايتد وسيتي.

أثار نادي مانشستر يونايتد غضب جماهير مانشستر سيتي بعد ديربي هذا الأسبوع الذي فاز فيه الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء هذا بعد أن نشر حساب "تيك توك" الخاص بالشياطين الحمر مقطع فيديو لهدف برونو فيرنانديش المثير للجدل الذي كانت جماهير مانشستر سيتي تطالب ألا يتم احتسابه.

المقطع جاءت فيه أغنية "Can’t touch this" التي أصدرها الأمريكي "MC Hammer" وتترجم كلماتها كالتالي: "لا يمكنني لمس هذا"، في إشارة للكرة.

وكانت كرة ذلك الهدف قد تسببت في الكثير من الجدل، حيث رأى قطاع كبير أن ماركوس راشفورد يجب أن يتم احتساب تسلل عليه بسبب تداخله في اللعبة، بينما يرى البعض الآخر أن النجم الإنجليزي ليس متداخلًا بسبب عدم لمسه للكرة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد توقف رصيده عقب اللقاء عند النقطة 39 خلف المتصدر آرسنال بثماني نقاط.