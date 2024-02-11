"لا يمكنني قول المزيد" .. نجم ريال مدريد يُعلق على اقتراب انضمام كيليان مبابي

مبابي اقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، ليُعلق أحد نجوم الميرنجي على تلك الصفقة.

ونشرت صحيفة "AS" الإسبانية، تعليق النجم البرازيلي رودريجو حول إمكانية ضم ريال مدريد للنجم الفرنسي مبابي، حيث عبر عن سعادته.

وقال رودريجو: "إذا جاء مبابي سوف يساعدنا، لأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

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النجم البرازيلي تابع: "أريد اللعب مع أفضل اللاعبين بكل تأكيد، ولكن لا يمكنني قول المزيد حول هذا الموضوع".

ويتفاوض ريال مدريد خلال الوقت الحالي مع مبابي، من أجل التوقيع معه بشكل رسمي، وحسم الصفقة في أقرب وقت، في ظل دخوله الفترة الحرة مع ناديه باريس سان جيرمان.