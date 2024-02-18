“لا يمكننا فعل ذلك” .. رسالة لوم من ليفاندوفسكي لنجوم برشلونة!

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى لاعبي برشلونة...

وجه روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة رسالة إلى لاعبي فريقه، بعد الفوز على سيلتا فيجو، في الدوري الإسباني، وطلب بذل المزيد من الجهد إن أراد الفريق تحقيق الانتصارات.

وقاد ليفاندوفسكي، فريقه للفوز على سيلتا فيجو، مساء أمس السبت بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الليجا، بعدما تمكن من تسجيل هدفي الفريق الكتالوني في اللقاء.

وقال المهاجم البولندي في تصريحات لشبكة "DAZN" عن مباراة الأمس: "في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد، لقد كان سيلتا محظوظًا بهدفه، ولكننا لم نقدم إلا القليل في الجانب الهجومي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "إذا كنت تريد الفوز بهدفين أو ثلاثة، لا يمكن أن تلعب شوط واحد فقط، أنا حقًا سعيد لأننا فزنا بمباراة هامة، الآن يمكننا أن نركز على دوري أبطال أوروبا".

ويستعد برشلونة، لمواجهة نابولي خارج الديار، مساء الأربعاء القادم ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل فريق الجنوب الإيطالي.