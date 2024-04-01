لا يلتفت للانتقادات .. لاعب الأرجنتين الشاب يستمر في تقليد رونالدو!

لقطة جديدة مثيرة للجدل من النجم الشاب...

أثار أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل بلقطة جديدة له وهو يقلد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متجاهلًا الانتقادات التي وجهت له بسبب تصرفاته.

واشتهر الأرجنتيني جارناتشو، بحبه الشديد لرونالدو، وظهر في أكثر من مرة وهو يقلد احتفالات النجم البرتغالي، مما تسبب في غضب واسع من الجمهور الأرجنتيني، على اللاعب الشاب، ومطالباتهم له بأن يسير على خطى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.

وعبر الحساب الرسمي لجارناتشو صاحب الـ 19 عامًا، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" نشر اللاعب الشاب صورة تجمعه مع أحد مشاهير سائل التواصل الاجتماعي، وظهر الثنائي فيها وهما يقومان باحتفال القيلولة الشهير لرونالدو.

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وتلك اللقطة ليست الأولى، التي يقلد فيها جارناتشو احتفالات رونالدو، إذ جلس على اللوحة الإعلانية بعد تسجيله هدفًا في شباك وست هام، على غرار ما فعله صاروخ ماديرا عندما سجل في أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا عام 2017.

جدير بالذكر أن جارناتشو، يواصل استعداده مع مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي، مساء الخميس القادم، ضمن قمة من قمم الدوري الإنجليزي، والتي يستضيفها ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني.