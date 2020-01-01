لا يكتفي بالتدريب.. كورونا يدفع رونالدو للمذاكرة والتعلم

لا يحافظ على ليقاته فقط.. فيروس كورونا يدفع رونالدو لزيادة تعليمه وثقافته

يبدو أن فترة التوقف التي يمر بها نشاط كرة القدم والرياضة بشكل عام ستنعكس بشكل إيجابي على بعض اللاعبين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب خروج الوضع عن السيطرة في البلاد وتفشي الوباء بين عدد من اللاعبين.

وفي ذلك الوقت، تمر إيطاليا بحجر صحي، ولكن كريستيانو رونالدو يتواجد في مسقط رأسه؛ حيث جزيرة ماديرا في بلاده البرتغال.

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ويهتم رونالدو بممارسة التمارين من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال هذه الفترة، ولكنه يصب اهتمامه على أشياء أخرى مفاجئة.

فإلى جانب العائلة والاهتمام بأطفاله، نشر كريستيانو رونالدو صورة له عبر موافع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقوم بالمذاكرة.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020

ولم يوضح رونالدو الشيء الذي يذاكره على وجه التحديد، حيث علق بجملة "تحدى نفسك دائمًا، حان وقت المذاكرة" فقط مع صورة يظهر فيها بجوار العديد من الأوراق على مكتب أمامه.

وكان كريستيانو رونالدو قد لمح إلى أنه يريد استكمال التعليم أكثر والاستزادة من العلم والثقافة بعد نهاية مسيرته مع كرة القدم.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو يقضي وقته حاليًا في فيلا استأجرها بجزيرة ماديرا ليبتعد عن بيت العائلة ويحصل عن بعض من الخصوصية.