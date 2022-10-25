لا يكترث لبرشلونة؟ مولر ضاحكًا: ليفاندوفسكي.. نحن قادمون!

الدولي الألماني كابوس برشلونة

يبدو أن الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونخ لا يولي مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا أهمية كبيرة وهذا ما يتضح من خلال الحالة التي بدا عليها وهو في طريقه للطائرة التي تقل الفريق لبرشلونة.

مولر خرج في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه بابتسامة عريضة يراها جماهير برشلونة الآن ككابوس بعد أن اعتاد الألماني الدولي هز شباك تير شتيجن واقترنت بإخفاقات عديدة سابقة للبلوجرانا أمام العملاق الألماني.

ثم وجه مولر حديثه لزميله السابق في بايرن ميونخ وهداف برشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي قائلًا: "ليفي (ليفاندوفسكي) نحن قادمون!" قبل أن يبدأ في سلسلة من المزاح والضحك مع زملائه في الفريق وأولهم كان النجم الصاعد بسرعة الصاروخ، جمال موسيالا.

برشلونة يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز ولا شيء آخر بل إن الفوز قد لا يكفيه إذا نجح إنتر ميلان في عبور عقبة فيكتوريا بلزن السهلة وحقق النقاط الثلاثة ليحسم مصيره بيديه دون انتظار الجولة الأخيرة.

ويبدو ليفاندوفسكي على وجه التحديد راغبًا في الانتقام من بايرن ميونخ كما أفاد مدربه تشافي هيرنانديز، وهو الذي خرج في ماراثون طويل من الفريق البافاري منتقلًا إلى برشلونة الصيف المنصرم.