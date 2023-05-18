لا يفكر في المال .. تضحية ماتيو أليماني الضخمة من أجل العودة لبرشلونة

ماذا فعل أليماني ليعود لبرشلونة؟

عاد مدير الكرة الإسباني، ماتيو أليماني إلى نادي برشلونة مرة أخرى، بعد قراره بالذهاب إلى إنجلترا في نهاية الموسم.

وأعلن أليماني عن إقترابه من التعاقد مع نادي أستون فيلا، دون توضيح أسباب رحيله عن برشلونة.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، "Mundo Deportivo"، طلب ماتيو أليماني البقاء ببرشلونة، بعد حديث مع الرئيس جوان لابورتا.

وأكدت الصحيفة أن الحديث كان بشكل ودي بين الطرفين، فلم يعترض لابورتا على قرار أليماني في حال الرحيل أو البقاء.

كما ذكرت أن لابورتا أخبر أليماني، بعدم قدرة النادي على دفع راتب أكبر من المتفق عليه من قبل، لكن مدير الكرة أراد توضيح أنه لا يريد المزيد ولا حتى تجديد عقده. وعلم أليماني أن مشروع أستون فيلا الجديد ضخمًا، يشبه مانشستر سيتي، لكن عند وصوله وجده غير ذلك، مما أدى لتراجعه عن قراره.