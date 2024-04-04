"لا يفكر سوى بهذا النادي" .. وكيل تياجو موتا يعلن موقفه من ليفربول وبرشلونة!

موسم مبهر يعيشه المدرب الإيطالي

كشف أليساندرو كانوفي وكيل أعمال المدرب الإيطالي تياجو موتا، عن موقفه من التكهنات حول انتقاله إلى برشلونة أو ليفربول أو بايرن ميونخ.

موتا يعيش أفضل فتراته التدريبية حاليًا مع بولونيا، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ليصبح قريبًا للغاية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك كان من الطبيعي أن يرتبط موتا بخلافة أي من يورجن كلوب، تشافي هيرنانديز وتوماس توخيل في تدريب ليفربول أوبرشلونة أوبايرن، ولذلك خرج وكيله للحديث عن الأمر في مقابلة مع "TMW".

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وقال كانوفي:"أولوية موتا حاليًا ليست مستقبله، الاهتمام الحقيقي ينصب على بولونيا، هناك أجواء خيالية لا تُصدق حاليًا في النادي وهو يشعر بثقل هذا الوضع على كتفيه، إنها لحظة من الصعب وصفها".

وأضاف:"ما نعيشه حاليًا في هذه المدينة يجعل من الصعب جدًا التفكير في أشياء أخرى، ربما ظهرت بعض الأنباء لكننا لن نتحدث عنها، لا توجد أي اتفاقيات أو مفاوضات مع أحد".

وتابع:"هل سيبقى موتا في بولونيا؟ لا أستطيع أن أقول ذلك، لأنه ليس لدي مفاوضات مع أي شخص، لذلك لن أتحدث عن أشياء غير موجود".

وأنهى حديثه:"ما فعله تشابي ألونسو في باير ليفركوزن فتح العديد من الفرص التدريبية المهمة للمدربين، هناك فرص مثيرة للاهتمام ومطلوبة للغاية في ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة".

جدير بالذكر أن عقد موتا الحالي مع بولونيا ينتهي في يونيو 2024، لذلك عدم تجديد عقده يعني إمكانية رؤيته كمدرب لأحد كبار أوروبا الموسم القادم.