لا يغطي راتبه شهرًا .. الكشف عن تعويض "فيفا" للهلال بعد إصابة نيمار!

الاتحاد الدولي لكرة القدم سيدفع تعويضًا هزيلًا إلى الهلال بعد إصابة نيمار مع منتخب البرازيل..

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سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعويضًا هزيلًا لنادي الهلال السعودي بعد إصابة نجمه نيمار خلال مواجهة منتخب البرازيل أمام نظيره أوروجواي، في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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الهلال أعلن أن نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة خلال المباراة التي أقيمت في مونتيفيديو، وهو ما يمثل انتكاسة كبيرة للزعيم، الذي دفع مبلغًا طائلًا للتعاقد مع نجم "السيليساو" في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أنه ضمن برنامج حماية الأندية المعتمد من "فيفا" والممتد حتى عام 2026، فإن الاتحاد الدولي يقوم بتعويض الأندية عندما يصاب أحد لاعبيها مع المنتخب الوطني في المسابقات التي يشرف عليها "فيفا"، لكن بشرط ألا يتمكن اللاعب من المنافسة بعد الإصابة لأكثر من 28 يومًا متتاليًا.

ويمكن أن يطالب الهلال بالتعويض من "فيفا" مقابل إصابة نيمار اعتبارًا من يوم الإصابة، حيث من المحتمل أن يحصل النادي السعودي على دفعة أولية من "فيفا" قدرها 1.5 مليون يورو، ثم سيحصل بعدها على دفعات شهرية حتى عودة نيمار للعب.

وحسب مصدر استشارته الصحيفة الإسبانية، فإن "فيفا" يمكن أن يغطي الإصابة لمدة سنة واحدة كحد أقصى، ويقتصر مبلغ التعويض الإجمالي على 7.5 ملايين يورو.

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ويعد ذلك المبلغ الإجمالي أقل من الراتب الشهري الذي يدفعه الهلال إلى نيمار، والمقدر بحوالي 12.5 مليون يورو.

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