"لا يعرف معنى احترام الجمهور!" .. أندرسون تاليسكا يستفز النصراويين بعد ضياع لقب الدوري

لم تمر 48 ساعة على خسارة النصر للقب دوري روشن، لكن تاليسكا لم يراعِ ذلك في تصرفاته!

بينما يحترق جمهور النصر السعودي حزنًا على ضياع لقب دوري روشن، يظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف الفريق، مستفزًا إياهم بتصرف غريب.

العالمي خسر لقب الدوري أول أمس السبت، بعد تعادله المفاجئ أمام الاتفاق، فيما انتصر منافسه الاتحاد أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ29، ليحصد العميد اللقب.

لكن قبل أن تمر 48 ساعة على تعادل الاتفاق وخسارة اللقب، ظهر تاليسكا مشيدًا بفرقته الغنائية، والتي طرحت أحد أجدد أغانيه في 23 من مايو الجاري، في نفس يوم مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ28.

الحساب الغنائي الخاص بالبرازيلي، والذي يحمل اسم "سبارك"، نشر خلاله تاليسكا صورًا له رفقة فرقته الغنائية، معلقًا: "معهم كل شيء يكون سهلًا"، وهو ما اعتبره الكثير من النصراويين لا مبالاة وعدم احترام لمشاعر الجماهير.

جدير بالذكر أن النصر لم يتوج بلقب الدوري المحلي منذ نسخة 2018-2019م، بينما لم يحصد أي لقب الموسم الجاري سواء دوري محلي أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس السوبر السعودي.