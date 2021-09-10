لا يعرف تاريخ ريال مدريد جيدًا.. كامافينجا يصدم جماهير الملكي!

لا يعرف الكثير..

لا يحفظ إدواردو كامافينجا تاريخ ناديه الجديد ريال مدريد جيدًا، هكذا ظهر في فيديو عبر قناة النادي الرسمية وهو يجيب على بعض الأسئلة حيال ماضي اللوس بلانكوس العريق.

وانضم كامافينجا إلى ريال مدريد في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من رين في صفقة كلفت خزائن النادي الملكي 31 مليون يورو، وبعد صراع قوي مع باريس سان جيرمان.

صاحب الـ18 عامًا حلّ ضيفًا على قناة الريال وسُئل عن بعض الأشياء في تاريخ الميرينجي، والمفاجأة كانت جهله بمن أكثر اللاعبين ارتداءً لقميص النادي العاصمي وكذلك أكثر اللاعبين الأجانب مشاركةً.

ويعد راؤول جونزاليس هو اللاعب الأكثر مشاركة بقميص ريال مدريد برصيد 741 مباراة، فيما كانت إجابة كامافينجا هي الحارس التاريخي إيكر كاسياس.

اسمان عربيان ومنبوذو برشلونة.. لاعبون استمرارهم مع فرقهم دون فائدة بعد إغلاق الميركاتو الصيفي

أما عن الأكثر مشاركة من الأجانب، فاختار كامافينجا مارسيلو بدلًا عن مواطنه الذي لم يفارق سانتياجو برنابيو منذ 2009، كريم بنزيما، والذي خاض 562 في العاصمة الإسبانية.

عدا ذلك، نجح كامافينجا في الإجابة على أسئلة أخرى مثل من هو مدرب العاشرة؟ ومن أحرز هدف التاسعة في جلاسكو؟ وكم عدد الألقاب التي حققها الريال على صعيد الدوري الإسباني وغيرها من الأسئلة.

ومن المقرر أن يكون كامافينجا جزءًا أساسيًا من الفريق الأول في ريال مدريد هذا الموسم على الرغم من قيام النادي بتسجيله في فريق الكاستيا، في وقت يمتد عقده به حتى صيف 2027.