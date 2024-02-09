"لا يعرف أن يلعب كرة القدم" .. سخرية يوسف الثنيان خلال لقاء الهلال والنصر!

أسطورة الهلال يسخر من اللاعبين بطريقة غير مباشرة!

سخر يوسف الثنيان أسطورة نادي الهلال، خلال تواجده في ملعب كينغدوم أرينا، لمتابعة مباراة الهلال ضد النصر، في بطولة كأس موسم الرياض، من بعض اللاعبين بطريقة غير مباشرة!

وتوج الهلال ببطولة كأس موسم الرياض أمس الخميس، بعدما انتصر على النصر بهدفين دون رد، ليحسم اللقب لصالحه على ملعبه الجديد.

وانتشر مقطع فيديو يجمع بين الثنيان والأسطورة سامي الجابر، خلال متابعة الثنائي لمباراة كأس موسم الرياض، حيث قال فيه يوسف الثنيان: "أي لاعب يمرر الكرة بشكل خاطئ على هذا الملعب، اعرف بأنه لا يعرف أن يلعب كرة القدم".

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ورد سامي الجابر على الثنيان قائلًا: "اليوم أنت تسوى 150 مليون"، في إشارة إلى الإمكانيات الكبيرة التي كان يمتلكها الأسطورة عندما كان لاعبًا.

ويعد الثنائي الثنيان والجابر من أساطير نادي الهلال التاريخيين، حيث نجحا في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات مع الزعيم، وأيضًا مع المنتخب السعودي.