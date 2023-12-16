لا يعرف آرسنال؟ .. أوزيل يرد على دي كابريو ساخرًا من عمر صديقته الجديدة!

أوزيل يسخر من نجم هوليود...

رد مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، على ليوناردو دي كابريو، الممثل الأمريكي، بسبب تصريحات الأخيرة، حول عدم معرفته بالفريق اللندني.

وكان دي كابريو، قد خرج في تصريحات صحفية عند سؤاله عن كرة القدم ونادي آرسنال، ليؤكد أنه لا يتابع كرة القدم، ولا يعرف نادي آرسنال، ليقول: "ما هو آرسنال؟".

ومن جانبه رد مسعود أوزيل، على تصريحات دي كابريو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكتب: "آرسنال نادي كرة قدم، عمره أكبر من 25 عامًا، فلماذا قد يعرفه؟".

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وكانت الصحافة العالمية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن دي كابريو دخل في علاقة جديدة، مع إحدى الفتيات والبالغ عمرها 25 عامًا، مما دفع أوزيل يسخر منه.

وسبق وأن ارتدى أوزيل، قميص الفريق اللندني في الفترة من 2013 وحتى 2021، وحقق العديد من النجاحات منها الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات.