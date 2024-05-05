"لا يطيقان بعضهما البعض".. كاراجر: صراع ميسي ورونالدو "لم ينته بعد"!

تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عن المنافسة الشرسة طوال السنوات الماضية بين الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن "الصراع لم ينته بعد".

وقال كاراجر، في مقابلة مع Football365: "كل منهما لم يرغب في الخسارة أمام الآخر، كان هناك دائمًا التنافس الكبير كل موسم، ما جعلهما أفضل، وأراهن أنهما لا يطيقان بعضهما البعض (حتى الاعتزال)".

وأضاف: "لم يتمكنا من الراحة أبدا والاستمتاع، لأن كل منهما كان يعرف أن الآخر سيحصل على المزيد، شعرت دائمًا أنه إذا سجل أحدهما هاتريك في الليلة التالية سيذهب الآخر ويحرز ثلاثية، لابد أن الأمر كان صعبًا من الناحية الذهنية".

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وأضاف: "أود أن أقول إن الأمر أصعب بالنسبة لرونالدو، لأنني أعتقد أن 7 أو 8 أشخاص من أصل 10 سيقولون إن ميسي كان اللاعب الأفضل، يجب أن يكون هذا قد دفع كريستيانو إلى الأمام، كان هذا شيئا كبيرا في مسيرته، في عقليته".

وتابع: "عندما كنت طفلا، وقبل أن يأتي هذا الثنائي، كنت تسأل نفسك كل عام أو عامين عن أفضل لاعب في العالم، ثم يأتي شخص آخر، كل بضع سنوات كان هناك فائز جديد بالكرة الذهبية، لكن لا يصدق كم الكرات الذهبية التي فاز بها كلاهما".

وختم: "كنت تعتقد، إذا لم يكن رونالدو هناك، ربما كان ميسي سيفوز بالكرة الذهبية 12 مرة، لم أر أبدًا أي شخص في القمة طويلًا مثل هذا الثنائي، ربما يمكن لشخص ما أن يصل إلى مستواهما لمدة عامين أو ثلاثة، لكن البقاء لفترة طويلة مثلهما لست متأكدًا أننا سنرى ذلك مرة أخرى".