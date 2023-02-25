لا يصرف مليارات على اللاعبين فقط .. مالك تشيلسي يخطط لشراء أندية جديدة!

مالك تشيلسي يخطط لشراء نادي فرنسي!

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن مالك نادي تشيلسي الإنجليزي تود بوهلي، يتطلع إلى شراء نادي رياضي أخر.

وتولى بوهلي إدارة نادي تشيلسي الصيف الماضي، وأنفق مبالغ كبيرة في صفقات كثيرة هذا الموسم ولم ينجح الفريق في التتويج بأي بطولة تحت ولايته حتى الأن.

ووفقًا لجريدة "ليكيب" فإن بوهلي وشريكه المالي ألتقوا برئيس نادي ستراسبورج الفرنسي، وكان الحديث عن استثمار أو شراء النادي على الفور.

وهذا ما أكده مسؤول تنفيذي في ستراسبورج لم يذكر اسمه وكشف أن "وجبة ودية" جرت بين جميع الأطراف دون اتفاقات رسمية.

وذكرت تقارير صحفية أن بوهلي مهتم بالاستحواذ الرياضي على نطاق واسع على الرغم من صعوبة تحديد ما إذا كان رئيس ستراسبورج مارك كيلر، مهتمًا بالبيع أو لا.

وينفق بوهلي صاحب 49 عامًا، مبالغ مالية ضخمة على اللاعبين، حيث أنفق حوالي 460 مليون جنيه إسترليني منذ أن استحوز على فريق تشيلسي الصيف الماضي.

وقد لا ينتهي اهتمام بوهلي المتزايد بكرة القدم الأوروبية مع ستراسبورج أيضًا ، حيث تشير "GGFN" إلى أنه قد يتطلع إلى الاستثمار في نادى ألماني في المستقبل.