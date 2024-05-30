لا يشاهد بايرن ميونخ .. كومباني يُقلق جماهير البافاري بتصريح غريب عن ساني!

سبق أن لعب معه في مانشستر سيتي

منح فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الجديد، المزيد من الأسباب لجماهير الفريق، من أجل التشاؤم حول فترته القادمة في أليانز أرينا.

إدارة النادي الألماني صدمت الجميع هذا الأسبوع، بعدما استقرت على تعيين كومباني بدلًا من توماس توخيل، رغم هبوط البلجيكي مع بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وتوديعه للدوري الإنجليزي.

وخلال مؤتمر تقديمه، سُئل كومباني عن ليروي ساني جناح بايرن ميونخ، بحكم لعبه معه قبل الاعتزال مع مانشستر سيتي، ليتبين أن البلجيكي لم يكن يتابعه مع بايرن من الأساس، لأنه لا يشاهد مباريات الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال البلجيكي في تصريحاته:"عندما كنت في التشامبيونشيب حرصت على متابعة مباريات البطولة فقط، ونفس الأمر في الدوري البلجيكي والبريميرليج".

وأضاف:"أنت كمدرب لا تمتلك الوقت الكافي لمشاهدة المباريات الأخرى، في مانشستر سيتي كنت أكثر من مجرد قائد، لذلك الأمور لن تكون مختلفة كثيرًا في تعاملي مع ساني، هو لاعب رائع وموهوب ووظيفتي هي إخراج أفضل ما عنده".

جدير بالذكر أن كومباني سبق أن زامل ساني كلاعب في مانشستر سيتي، خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 عندما رحل الألماني إلى بايرن ميونخ.