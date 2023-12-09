"لا يستحق الخروج من الملعب" .. مودريتش ينفجر غضبًا بسبب أنشيلوتي

مودريتش ينفجر غاضبًا بسبب أنشيلوتي...

انفجر لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، غاضبًا بعد استبداله، في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، واعترض على قرار المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتعادل ريال مدريد، مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب بينتو فيمارين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لوكا مودريتش، كان غاضبًا من استبداله في اللقاء بعد مرور 70 دقيقة ومشاركة داني سيبايوس بدلًا منه.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب الكرواتي انفجر غاضبًا أثناء خروجه، وألقى زجاجة المياه التي قدمها له الجهاز الفني، إذ يعتقد اللاعب أنه لازال قادرًا على مواصلة اللعب.

ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن تغيير أنشيلوتي له بعدين، الأول تكتيكي بشكل مباشر، والثاني هو منح مودريتش بعض الراحة عقب تعرضه لإصابة عضلية في الفترة الأخيرة.