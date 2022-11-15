"لا يريد رؤية وجهه مجددًا" .. تين هاج أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بطرد رونالدو

يبدو أن أيام كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد أصبحت معدودة!

كشفت تقارير صحفية هولندية عن حديث دار بين إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وإدارة النادي، حول تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" في نسختها الهولندية، والتي أكدت أن تين هاج طالب إدارة مانشستر يونايتد بطرد كريستيانو رونالدو.

الشبكة أكدت أن مصدر مقرب من الأطراف المعنية هو الذي نقل تلك الأنباء لهم، مشددين على أن المدير الفني لا يرى أي مستقبل لرونالدو في الفريق ولا يريد رؤيته حتى من جديد.

وكان رونالدو قد خرج في تصريحات صحفية وأكد خلالها أنه لا يكن أي احترام للمدرب إريك تين هاج وأن المدير الفني للشياطين الحمر هو الآخر لا يحترمه.

جدير بالذكر أن حوار رونالدو كاملًا من المفترض أن يذاع في يومي الأربعاء والخميس ومن المنتظر أن يحمل المزيد من التصريحات المثيرة للجدل.