"لا يراه إلا أهل بلده" .. الفراج يسخر من الأهلي والزمالك ويدافع عن ديربي الرياض!

علي رفعت
Al Hilal vs Al Nassr Cristiano Ronaldo Kalidou KoulibalyGetty Images
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رد رسمي من رئيس رابطة الأندية المصرية.

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تسبب الإعلامي السعودي وليد الفراج في الكثير من الجدل عندما تحدث عن الوضع الحالي لدوري روشن السعودي للمحترفين وقارنه بأوضاع بقية الدوريات في المنطقة العربية.

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جاء هذا في تصريحات خلال برنامجه ردًا على أحد المشجعين، حيث قال الفراج: "ديربي الهلال والنصر هو الأقوى في الشرق الأوسط"، فرد مشجع مصري عليه: "لو كان ذلك صحيحًا فأين يكون ديربي الأهلي والزمالك".

فجاء رد الفراج رغم تأكيده على تقديره وحبه للدوري المصري والأهلي: "أي ديربي ذلك الذي لا تحضره الجماهير؟ الدوري المصري لا يراه إلا أهل بلده، بينما السعودي منقول على 40 قناة، حاولوا تتكيفوا على المرحلة القادمة".

ليأتي الرد بشكل رسمي من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "ديربي الكرة المصرية الأقوى و الأكبر في الشرق الأوسط.. شاء من شاء وأبى من أبى".

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جدير بالذكر أن الحديث عن ديربي الهلال والنصر كان بمناسبة مشاركة الثنائي في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد أن أخرجا بقية المنافسين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 70310كريم بنزيما
  • 6930خاليدو كوليبالي
  • 9831روبرتو فيرمينو
  • 5466نجولو كانتي
  • 12577مارسيلو بروزوفيتش
  • 22622صفقة أخرى
127736 الأصوات