لا يخص دانكلير .. الأهلي يُوضح حقيقة خطاب فيفا ومنعه من القيد

الأهلي يعيش أيامًا صعبة خارج الملعب

shahid

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن عدم تلقي الأهلي أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مدافعه السابق دانكلير ونتيجة شكواه ضد النادي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الفريق الجداوي يعيش أيامًا صعبة خارج الملاعب وتحديدًا في ساحات القضاء الرياضي، حيث منعه فيفا من القيد فترتي انتقال بسبب تكرار المخالفات، ومن ثم أكد القانوني أحمد الشيخي أن فيفا أقر بأن فسخ عقد المدافع البرازيلي دانكلير كان دون سبب مشروع وألزم النادي بتسديد 6.7 ملايين ريال سعودي.

وتداول الإعلام أخبارًا حول وصول خطاب من فيفا يُبلغ الأهلي بإيقافه عن القيد لفترة انتقالات ثالثة بسبب مستحقات دانكلير، لكن الرياضية أوضحت أن الخطاب الذي وصل الإدارة الأهلاوية لم يكن بشأن تلك القضية بل بأخرى مختلفة تمامًا.

الصحيفة أكدت أن الخطاب كان بشأن لاعب الوسط فيليب براداريتش، وقد نص الخطاب على منع الأهلي من القيد حتى تسديد المستحقات المطلوبة للاعب الكرواتي.

الرياضية أشارت إلى أن الأهلي لم يُنكر تقدم دانكلير بشكوى ضد النادي، موضحة أن النادي لم يتسلم القرار بشأن تلك الشكوى بعد.

Shahid