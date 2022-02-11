لا يحترم ميسي.. نجم برشلونة أثار غضب النادي بسبب إهماله

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، غضبت من أحد لاعبي الفريق بسبب إهماله في يوم وداع ليونيل ميسي، عن الفريق في الصيف الماضي.

ورحل البرغوث الأرجنتيني عن قلعة البلوجرانا، في الصيف الماضي بعد نهاية عقده وصعوبة التوصل إلى صيغة لتجديد العقد، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

واجتمع ليونيل ميسي، مع لاعبي برشلونة في ذلك الوقت ليخبرهم بالرحيل في مؤتمر صحفي كبير، ولكن ظهر سيرجينو ديست بمظهر لا يليق بالحدث، إذ كان يرتدي سروالًا رياضيًا، وقميصًا دون أكمام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الظهير الأمريكي، لم يكن أن ميسي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في هذا اليوم لوداعه، وبالفعل حاول أحد الصحفيين الوصول إلى اللاعب لمعرفة مكانه وسبب تأخره على المؤتمر وكان في أحد الشواطئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديست لم يكن يدرك أن أحد أهم لحظات النادي في العصر الحديث تحدث حاليًا بالإعلان عن رحيل ميسي بشكل رسمي، وكان يقضي أوقاتًا جميلة في هذا الوقت على الشاطئ.

ويستعد ديست رفقة برشلونة، لمواجهة إسبانيول مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، على ملعب كورنيا-إل برات.