لا يتوقف عن تحطيم الأرقام .. هالاند يتفوق على صلاح ورونالدو في الدوري الإنجليزي!

لا يتوقف النرويجي إرلينج هالاند عن تحطيم الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي.

يواصل النرويجي إرلينج هالاند تحطيم الأرقام القياسية التهديفية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

هالاند تمكن من تسجيل ثلاثية في مرمى وولفرهامبتون، ليقود مانشستر سيتي للفوز بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2022-23 إلى 25 هدفًا، ليتجاوز عدد أهداف الحاصلين على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي، وهما محمد صلاح وسون هيونج مين حيث سجل الثنائي 23 هدفًا خلال الموسم الماضي.

بالإضافة إلى ذلك الرقم المذهل، فقد وصل هالاند إلى "الهاتريك" الرابع له في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في 19 مباراة فقط مع مانشستر سيتي.

المثير أن "هاتريك" هالاند الرابع جعل النرويجي يتجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد مرات تسجيل ثلاثية في مسيرته مع مانشستر يونايتد، والذي سجل "هاتريك" ثلاث مرات فقط مع "الشياطين الحمر".

كما أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى تسجيل "هاتريك" أربع مرات في البطولة بعد 19 مباراة، متفوقًا على رود فان نيستلروي الذي وصل إلى الهاتريك الرابع بعد 65 مباراة.