"لا يتوقف عن أكل الكباب والبيتزا" .. هجوم غريب على نجم ألمانيا

انتقادات عنيفة وجهت إلى مدافع منتخب ألمانيا..

شن ماركوس بابل مدافع نادي بايرن ميونخ السابق هجومًا عنيفًا على نيكلاس زوله لاعب نادي بوروسيا دورتموند، حيث اتهم مدافع "أسود الفيستفاليا" بعدم الانضباط.

ويرى بابل أن زوله، الذي لعب كبديل أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، يعاني من مشاكل حقيقية.

وقال بابل في حديثه مع قناة "سبورت 1" الألمانية: "زوله جيد، لكنه ليس جيدًا جدًا، أعتقد أنه يعاني من مشاكل في الانضباط، ولا يمكنه القيام بشيء من أجل ذلك، عندما تحمل معك ثلاثة أو أربعة كيلوجرامات إضافية، تلاحظ ذلك على هذا المستوى، إنه يعاني من عجز كبير".

لاعب منتخب ألمانيا السابق، البالغ من العمر 51 عامًا، كان مدربًا لنادي هوفنهايم في عام 2012، عندما كان زوله في فريق الشباب هناك، ويعرف تمامًا سلوكيات المدافع.

وقال بابل: "كان هناك أيضًا موضوع تناول البيتزا ست مرات في الأسبوع والكباب ثماني مرات، هذا لا يمكن أن ينجح".

واختتم: "هذا لا يعني أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك على الإطلاق، في بعض الأحيان تحتاج إلى الترويح عن نفسك، هذا كل شيء، لكن لا يمكنك فعل ذلك كل يوم".