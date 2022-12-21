لا يتوقف عن انتقاد ميسي.. صديق رونالدو منزعج من احتفالات الأرجنتين!

لا يتوقف عن انتقاد ميسي وزملائه!

يصر بيرس مورجان على انتقاد احتفالات لاعبي الأرجنتين وليونيل ميسي على وجه التحديد في الأيام الماضية، وذلك بعد تتويج التانجو ببطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب فرنسا.

تجمع مورجان علاقة طيبة للغاية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصرح في أكثر مرة عن دعمه له واعتباره الأفضل في التاريخ، وربما يكون ذلك الدافع لانتقاد ميسي في كافة تصرفاته أو حتى تصرفات زملائه خارج الملعب.

إذ انتقد مورجان تصرف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في موكب الاحتفال، حينما ظهر مع دمية صغيرة عليها وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي.

لكن بيرس لم ينتقد الحارس فحسب، بل غضب أيضًا من القائد ميسي، وغرد على تويتر قائلاً: "لماذا يترك ميسي مارتينيز يسخر ويهين مبابي بهذا الشكل؟ إنهم زملاء في فريق باريس سان جيرمان، غريبون للغاية وبلا رحمة".

لكنها لم تكن الرسالة الوحيدة التي أرسلها مورغان إلى النجم الأرجنتيني، فبعد نشر صورة لاستيقاظ ميسي مع المونديال، كتب: "حسنًا ليونيل.. لقد فهمنا، لقد فزت بكأس العالم، أنت تفرط قليلاً في الشماتة الآن".

ولم يتوقف مورجان عند ذلك، بل تحدث بشكل ساخر عن احتفالات الجماهير الأرجنتينية التي وصل تعدادها إلى 4 ملايين في بوينس آيرس، وكتب: "إذًا؟ يبلغ عدد سكان المدينة 15 مليونًا، هل بقي 11 مليونًا الآخرين في الداخل لأنهم مثلي، يعتقدون أن مارادونا لا يزال أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين".