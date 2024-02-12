فيديو | لا يتوقف عن استفزاز السعودية .. تصرف جديد لتوني كروس تقليلًا من دوري روشن!

نجم ريال مدريد لا يزال عند رأيه "المستاء" من دوري روشن السعودي..

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لا يتوقف الألماني توني كروس؛ نجم ريال مدريد الإسباني، عن استفزاز مسؤولي الكرة السعودية، كلما أتيحت له الفرصة لذلك، وبالفعل قد فعل اليوم الإثنين.

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الألماني حضر المؤتمر الصحفي لناديه، استعدادًا لمواجهة لايبزيج الألماني غدًا الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأثناء المؤتمر، سأله أحد الصحفيين من جديد عن الواقعة التي تعرض لها في السعودية خلال المشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث كان يطلق الجمهور السعودي صافرات الاستهجان مع كل مرة يلمس بها الكرة، ليرد عليه كروس: "ما حدث تأكيد على أن ما قلته بالفعل صحيح!".

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ما قاله نجم المرينجي عن السعودية جميعه يدور حول حالة استياء كبيرة من انتقال نجوم أوروبا لدوري روشن، مؤكدًا أن الجميع يبحث عن المال فقط من وراء تلك الخطوة، بجانب انتقاده لإقامة بطولات أوروبية على أرضها.

يذكر أن توني كروس كان قد توج مع ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، في 14 من يناير الماضي.

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