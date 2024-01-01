لا يتعلم من أخطائه أبدًا .. النصر يرتكب الخطأ نفسه خمس مرات وفرض عقوبات عليه!

الانضباط تفرض عقوباتها على النصر..

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يبدو أن تركيز النصر في حصد النقاط في دوري روشن السعودي أثر على بعض الجوانب الانضباطية التي لم تأخذ حقها من التركيز الكافٍ، وهو ما تسبب في معاقبته من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

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العالمي حقق الفوز قبل يومين أمام التعاون برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19، في آخر مباراة قبل التوقف الذي سيستمر لأكثر من شهر، نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

وأعلنت لجنة الانضباط توقيع غرامة مالية على النصر قدرها 19687 ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتأخر لاعبيه في النزول لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني أمام التعاون، وهو ما تسبب في تأخر انطلاق الشوط.

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وأشارت لجنة الانضباط إلى ارتكاب العالمي لهذا الخطأ للمرة الخامسة خلال الموسم الجاري، مع مرور 19 جولة من الموسم.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، فيما يحل التعاون رابعًا بـ34 نقطة.

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