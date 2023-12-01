"لا يتعلم الدرس أبدًا" .. أكبر سخرية من الهلال ضد النصر بعد الديربي

تصرف مثير من الهلال بعد الفوز في الديربي ضد النصر

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سخر نادي الهلال بـ"قسوة"، من غريمه النصر؛ بعد الفوز في الديربي الذي جمع الفريقين، مساء يوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

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الهلال اكتسح النصر، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، صورة ساخرة من النصر، تحت عنوان "لا يتعلم الدرس أبدًا".

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وظهر في الصورة الساخرة، أندية دوري روشن، وهم يوجهون سؤالًا إلى النصر؛ قائلين: "أول مرة؟"؛ ليرد العالمي: "هذه المرة المليون لي"؛ في إشارة إلى تعود الفريق الأصفر، على الخسارة أمام الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر "الوصيف".

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