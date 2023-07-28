لا يتعلق بالبيرة .. أنتونيلا تكشف سر احتفال "المطرقة" الخاص بميسي

كل التوقعات لم تكن صحيحة

كشفت أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سر احتفاله الجديد بعد انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي.

صاحب الـ36 سنة نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن مع إنتر، وبعد تسجيله في أتلانتا يونايتد بكأس الدوري الأمريكي قام بالاحتفال بطريقة خاصة، اعتقد البعض أنها مقتبسة من لفتة ديفيد بيكهام الشهيرة "امسك بيرتي".

أنتونيلا كشفت حقيقة هذا الاحتفال من خلال صورة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ليتبين أن الأمر لا يتعلق أبدًا ببيكهام أحد ملاك إنتر ميامي.

واتضح أن ميسي كان يشير وقتها إلى أبنائه تياجو وسيرو وماتيو، الذين كانوا في المدرجات لمتابعة المباراة، حيث اتجه الأرجنتيني إلى تقليد شخصية "Thor" من سلسلة مارفيل الشهيرة.

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ويأتي ذلك بسبب حب ابنه ماتيو لهذه السلسلة واعتباره "Thor" كشخصيته المفضلة، لذلك قام ميسي بحركته الشهيرة بمد يده أثناء انتظار وصول المطرقة الأيقونية.

يذكر أن ميسي شوهد بعد الاحتفال وهو يبتسم لأطفاله الذين كانوا في حالة من السعادة باحتفال والدهم.