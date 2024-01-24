"لا يتحمل ضغوطات الاتحاد" .. أول رد من كريم بنزيما على طلب الرحيل!

كشف حقائق مثيرة عن طلب كريم بنزيما الرحيل من الاتحاد

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لا يزل مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أن الشائعات زادت في الساعات القليلة الماضية، بشأن تقديمه طلبًا رسميًا للرحيل عن الفريق.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الأربعاء، فإن العميد الاتحادي؛ هو من سرب أخبار تقديم المهاجم الفرنسي الكبير، طلب الرحيل عن النادي.

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ونقلت الصحيفة عن بنزيما، بأن أخبار طلبه الرحيل عن الاتحاد "كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة"، في الوقت الذي نفت فيه بيئة المهاجم الفرنسي، شائعات عدم تحمل اللاعب الضغوطات التي تحيط به في النادي السعودي.

وأضافت بيئة اللاعب: "كريم بنزيما ضحك كثيرًا، عندما سمع أخبار عدم تحمله الضغوطات في الاتحاد؛ خاصة أنه لعب لأكبر أندية العالم، وعلى رأسها ريال مدريد".

وكشفت الصحيفة، عن أن كل ما يطلبه بنزيما؛ دعم الفريق الاتحادي، بصفقات على نفس مستواه، وعلى غرار ما حدث في نادي الهلال السعودي، متصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ومن ناحيتها.. أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عقد المهاجم الفرنسي اجتماعًا مع مسؤولي نادي الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء؛ للحديث عن مستقبله وعديد الأمور المحيطة بالفريق.

الصحيفة أشارت إلى أن اجتماع الثلاثاء، انتهى بدون التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين؛ حيث من المقرر عقد اجتماع جديد اليوم الأربعاء.

وأوضحت "ماركا" الموثوقة، أن اجتماعات بنزيما مع الإدارة الاتحادية، تأتي في ظل وصول 3 عروض رسمية إلى بيئة اللاعب، من آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، وأولمبيك ليون الفرنسي؛ لضمه في الشتاء الحالي.

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