لا وقت للنحيب .. الهلال أمام مهمة أصعب من نهائي مونديال الأندية!

الهلال لم يقصر في شيء وعليه التركيز فيما هو قادم

على الرغم من تحقيق نادي الهلال إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، إلا أن جزء كبير من جماهيره حزين جدًا على الخسارة أمام بطل أوروبا ريال مدريد، ويبدو أنهم انشغلوا كثيرًا بالمونديال ونسيوا المهمة الأصعب!

ريال مدريد انتصر وخسر الهلال، ولكن يظل ما قدمه الزعيم محفورًا في ذاكرة كل مشجعيه ومحبيه، ويجب أن يفخروا بما قدمه نجوم الفريق الأزرق في مونديال الأندية.

أصبح على جماهير الهلال الآن عدم الالتفات لأي حديث من جانب الجماهير المنافسة، يقلل من الإنجاز الذي حققه الزعيم في مونديال الأندية.

نتيجة نهائي مونديال الأندية والبكاء والنحيب عليها، أمر غير مطلوب حاليًا، بل على جماهير الهلال أن تحتفل بهذا الإنجاز غير المسبوق.

ولكن ما بعد المونديال هو الأمر الذي يستحق التفكير فيه بجدية، لأن وضعية الهلال في دوري روشن غير جيد، وعليه أن يُحسن من تلك الوضعية الآن، حيث حيتل الفريق المركز الرابع بترتيب الدوري.

وبعد عودة الهلال، عليه أن يستثمر الإنجاز التاريخي في مونديال الأندية، وأن يُركز على تحقيق الانتصارات من أجل تكرار ما فعله بعد مونديال الأندية الماضي 2021.

الهلال كان يعاني أيضًا قبل كأس العالم للأندية في العام الماضي، وبعد عودته نجح في التركيز محليًا وخطف صدارة الدوري من الاتحاد والاحتفاظ بلقبه.

بعد خسارة كأس السوبر السعودي، أصبح الهلال الآن عليه التركيز في بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب دوري أبطال آسيا.