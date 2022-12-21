لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب .. مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان!

كيليان مبابي قرر العودة إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد 72 ساعة فقط من خسارة لقب كأس العالم.

عاد كيليان مبابي إلى تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد 72 ساعة فقط من خسارة نهائي بطولة كأس العالم 2022.

مبابي كاد على مقربة من تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر المباراة النهائية مع منتخب فرنسا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد لوسيل بالتعادل 3-3.

نادي باريس سان جيرمان نشر تغريدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن عودة مبابي غير المتوقعة إلى التدريبات.

التغريدة تضمنت صورة لنجم الفرنسي وهو عائد إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان مع تعليق: "كيليان مبابي عاد إلى التدريبات هذا الأربعاء".

ويبدو أن مبابي قرر ألا يمنح نفسه أي وقت للراحة والتفكير في خسارة نهائي كأس العالم، والعمل سريعًا حتى يتجاوز هذه المحنة، خاصة وأنه قدم كل ما لديه في المباراة النهائية، بعدما أصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في نهائي المونديال.