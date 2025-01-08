"لا ننتظر عروضًا".. رد حاسم من ملاك ليفربول على والد إيلون ماسك

هل يتقدم بعرض رسمي؟

أشعلت تصريحات والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشأن رغبته في شراء نادي ليفربول، عاصفة من الجدل في الوسط الرياضي الإنجليزي.

وسُئل إيرول ماسك عما إذا كان نجله إيلون يتطلع إلى إضافة نادي ليفربول إلى محفظة تشمل شركة تيسلا وموقع التواصل الاجتماعي إكس، فقال: "لا يمكنني التعليق على ذلك، سيرفعون السعر".

لكن عندما سُئل مجددًا بإلحاح عما إذا كان هناك اهتمام، أجاب الأب: "أوه، نعم. لكن هذا لا يعني أنه سيشتريه، يرغب في ذلك نعم. أي شخص يرغب في ذلك، وأنا أيضًا".

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وأرجع ماسك الأب الاهتمام إلى صلة عائلته بالمدينة: "ولدت جدته في ليفربول، ولدينا أقارب في ليفربول، وكنا محظوظين بمعرفة الكثير من فرقة البيتلز لأنهم نشأوا مع بعض أفراد عائلتي، لذا نحن مرتبطون بليفربول، كما تعلمون".

لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلت عن مصادر مطلعة في ليفربول "قللت من احتمالية ذلك"، مشيرة إلى أن شركة أن FSG المالكة "غير مهتمة بالبيع ولم تتلق أي عرض من إيلون ماسك".

في مايو، قُدّرت قيمة ليفربول رابع أغلى نادٍ في العالم، بقيمة 4.3 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك، فإن هذا المبلغ سيمثل ما يزيد قليلًا عن 1% من صافي ثروة ماسك الإجمالية.