"لا نقبل به والآخر يتصرف كلاعب مبتدئ!" .. ذهبي الهلال يقلل من رونالدو والدوسري

الأمير نواف بن محمد يطلق تصريحات قوية عن نجمي النصر والهلال

Shahid

رغم أن ناديه كان يسعى خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه في الميركاتو الشتوي المنصرم لولا حرمانه من التعاقدات إلا أن الأمير نواف بن محمد؛ عضو شرف نادي الهلال السعودي، يرى أن جماهير الزعيم لا تقبل بلاعب كالدون في فريقها.

النصر نجح في الظفر بخدمات الدون لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، لكن التقارير تؤكد أن الهلال كان الأقرب للصفقة لولا قرار منعه من التعاقدات على خلفية قضية اللاعب محمد كنو.

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وقال الأمير نواف بن محمد عن كريستيانو، خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "من حسن حظنا انضمام رونالدو للنصر، كي يضم الهلال في الصيف المقبل من هو أفضل منه، أسلوب رونالدو وطريقته في اللعب وأنا متابع له منذ بدايته في مانشستر يونايتد، كان سيفرض على الهلال أشياء لا يقوم بها، إنما النصر سيستفيد منه".

وأضاف: "لا أعتقد أن الهلاليين يقبلون بطريقة رونالدو وشروطه، نريد لاعب نستفيد منه أكثر من كريستيانو، لكن هذا لا يمنع أن النصر سيستفيد منه والدوري السعودي بشكل عام".

وبالانتقال للحديث عن خسارة الزعيم لكأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام الفيحاء في نصف النهائي، علق ذهبي الأزرق: "الفيحاء قدم مباراة كبيرة، والهلال أهدر أهدافًا وضربة جزاء لا يضيعها مبتدئ، هناك سوء طالع، رامون دياز ليس المشكلة، سوء التوفيق لا يعني رحيله، هناك إصابات وظروف صعبة".

جدير بالذكر أن سالم الدوسري؛ جناح الهلال، أهدر ضربة جزاء سنحت لفريقه في شوط المباراة الأول، ليواصل مسلسل إهداره للجزائيات، إذ لم يسجل إلا ثلاث من أصل ست أقبل على تنفيذها مؤخرًا.

Shahid