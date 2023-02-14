"لا نصدق ما حدث" .. حارس بلجيكي يتصدى لركلة جزاء ويموت في الملعب!

صدمة كبيرة في الكرة البلجيكية!

شهدت الملاعب البلجيكية حادثة مفجعة عندما توفي حارس المرمى الشاب أرنه إسبيل لاعب فريق الرديف في نادي فينكل سبورت الذي ينشط في الدرجة الثالثة.

جاء هذا خلال مواجهة لفريق فينكل سبورت أمام فيشتروشبيكه في مشهد تسبب في ذهول الجميع حيث سقط اللاعب دون أي تدخل من أي منافس.

وكان فريق فينكل سبورت قد تقدم في المباراة بنتيجة هدفين لهدف، قبل أن يحصل فيشتروشبيكه على ركلة جزاء نجح أرنه في التصدي لها بنجاح.

أرنه انفعل بشكل كبير بعد النجاح في التصدي لركلة الجزاء قبل أن يسقط أرضًا ويتم نقله إلى المستشفى على الفور حيث تمت هناك عدة محاولات لإنعاشه.

وقال المدرب المساعد في النادي ستيفان ديفيرخن: "لقد كان مشهد مريعًا، وحتى الآن لا نصدق أنفسنا ولا ندرك الذي حدث".

جدير بالذكر أن تقارير تؤكد أن والد ووالدة اللاعب كانا حاضران في المدرجات، بالإضافة إلى شقيقه الذي يلعب لصالح الفريق المنافس.