"لا نرتدي الأحمر والأزرق" .. مانشستر سيتي يستخدم توماس مولر للسخرية من برشلونة!

مانشستر سيتي سخر ضمنيًا من برشلونة باستخدام توماس مولر نجم بايرن ميونخ..

انتظر مانشستر سيتي الإنجليزي اللحظة المناسبة من أجل الرد على توقع الصحفي أشرف بن عياد أن الفريق السماوي سيودع دوري أبطال أوروبا 2022-23 على يد بايرن ميونخ الألماني، وتوجيه ضربة ساخرة إلى برشلونة الإسباني.

مانشستر سيتي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ في ربع النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا جديدًا مع ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي.

أشرف بن عياد، وبعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه توماس مولر نجم بايرن ميونخ وهو يرحب بمواجهة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ومدربه السابق في الفريق البافاري.

بن عياد كتب تعليقًا على مقطع الفيديو، جاء فيه: "إذا رحب بك، اعرف أن وداع البطولة قريب عليك".

حساب مانشستر سيتي الرسمي باللغة العربية عبر "تويتر" قرر الرد على تغريدة بن عياد بعد التأهل إلى نصف النهائي، بتغريدة جاء فيها: "يبدو أن الأمر اختلط عليك.. مانشستر سيتي يرتدي اللون السماوي وليس الأزرق والأحمر 😉".

ويشير حساب مانشستر سيتي إلى أن أشرف بن عياد يشجع نادي برشلونة، الذي يواجه صعوبات جمة كلما واجه بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، وتسبب في إقصاء النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة، آخرها في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة.