لا نخشى ريال مدريد .. رد صادم من نائب لابورتا على أنباء التفاوض مع مبابي!

علي سمير
Kylian Mbappe, Barcelona GFXGoal / Getty
كيليان مبابيبرشلونةانتقالاتباريس سان جيرمانالهلالريال مدريددوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإسباني - لا ليجا

التركيز فقط على ما يُريده تشافي

رد رافا يوستي النائب الأول لجوان لابورتا رئيس برشلونة، على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة حول انتقال كيليان مبابي للنادي الكتالوني.

مستقبل مبابي يعتبر علامة الاستفهام الأهم في الوقت الحالي، بسبب إصرار اللاعب على البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده والرحيل بعدها بالمجان، بينما يريد النادي الفرنسي تجديد عقده أو بيعه الآن.

الأزمة التي أدت إلى استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية لباريس، ألقت بظلالها على حديث يوستي لوسائل الإعلام خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور الفترة التحضيرية لبرشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

وقال نائب لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"أنا لست هنا لتغذية الإعلام بالمزيد من الشائعات، أي شيء أقوله كنائب لرئيس برشلونة سيساهم في تضخيم هذه التكهنات".

وأضاف:"أريد أن أخبر الجميع أن لدينا فريقًا أفضل بالفعل من العام الماضي بوجود إلكاي جوندوان وأوريول روميو وإينيجو مارتينيز، أي شيء آخر يُثار فهو مجرد شائعات".

وعندما تم سؤاله عن شعوره بالخوف من إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد:"أبدًا، كل ما يقلقني هو فريقنا وما يحتاجه تشافي للحصول على الألقاب ومساعدة المجموعة من اللاعبين".

يذكر أن مبابي تلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، لكن الدولي الفرنسي يرفض فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

49688 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 27160كريم بنزيما
  • 3273خاليدو كوليبالي
  • 4397روبرتو فيرمينو
  • 2652نجولو كانتي
  • 5285مارسيلو بروزوفيتش
  • 6921صفقة أخرى
49688 الأصوات